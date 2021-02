Tennis: Australian Open results - 2nd update

(@FahadShabbir)

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Feb, 2021 ) :results from Day 7 of the Australian Open at Melbourne Park on Sunday: Men's singles 4th rd Grigor Dimitrov (BUL x18) bt Dominic Thiem (AUT x3) 6-4, 6-4, 6-0 Aslan Karatsev (RUS) bt Felix Auger-Aliassime (CAN x20) 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 Women's singles 4th rd Hsieh Su-wei (TPE) bt Marketa Vondrousova (CZE x19) 6-4, 6-2Naomi Osaka (JPN x3) bt Garbine Muguruza (ESP x14) 4-6, 6-4, 7-5Serena Williams (USA x10) bt Aryna Sabalenka (BLR x7) 6-4, 2-6, 6-4