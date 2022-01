Tennis: Australian Open results - 2nd update

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Jan, 2022 ) :results from Day 7 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Sunday: Men's singles 4th round Denis Shapovalov (CAN x14) bt Alexander Zverev (GER x3) 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 Rafael Nadal (ESP x6) bt Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (16/14), 6-2, 6-2 Women's singles 4th round Ashleigh Barty (AUS x1) bt Amanda Anisimova (USA) 6-4, 6-3 Jessica Pegula (USA x21) bt Maria Sakkari (GRE x5) 7-6 (7/0), 6-3Barbora Krejcikova (CZE x4) bt Victoria Azarenka (BLR x24) 6-2, 6-2Madison Keys (USA) bt Paula Badosa (ESP x8) 6-3, 6-1