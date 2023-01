Tennis: Australian Open results - 2nd update

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Jan, 2023 ) :results from Day 4 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Thursday: Men's singles 2nd round Andrey Rublev (RUS x5) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 6-2, 6-4, 6-7 (2/7), 6-3 Daniel Evans (GBR x25) bt Jeremy Chardy (FRA) 6-4, 6-4, 6-1 Ugo Humbert (FRA) bt Denis Kudla (USA) 6-2, 6-7 (5/7), 6-2, 6-4 Holger Rune (DEN x9) bt Maxime Cressy (USA) 7-5, 6-4, 6-4 Grigor Dimitrov (BUL x27) bt Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-2, 6-0 Alexei Popyrin (AUS) bt Taylor Fritz (USA x8) 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8), 6-2 Ben Shelton (USA) bt Nicolas Jarry (CHI) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3), 7-5 Jeffrey Wolf (USA) bt Diego Schwartzman (ARG x23) 6-1, 6-4, 6-4 Michael Mmoh (USA) bt Alexander Zverev (GER x12) 6-7 (1/7), 6-4, 6-3, 6-2 Tommy Paul (USA) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP x30) 6-2, 2-6, 6-7 (4/7), 6-3, 6-4 Jenson Brooksby (USA) bt Casper Ruud (NOR x2) 6-3, 7-5, 6-7 (4/7), 6-2 Women's singles 2nd round Varvara Gracheva (RUS) bt Lucrezia Stefanini (ITA) 6-3, 6-1 Karolna Pliskova (CZE x30) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-0, 7-5 Shuai Zhang (CHN x23) bt Petra Martic (CRO) 6-3, 6-3 Katie Volynets (USA) bt Veronika Kudermetova (RUS x9) 6-4, 2-6, 6-2 Magda Linette (POL) bt Anett Kontaveit (EST x16) 3-6, 6-3, 6-4 Ekaterina Alexandrova (RUS x19) bt Taylor Townsend (USA) 1-6, 6-2, 6-3 Laura Siegemund (GER) bt Irina-Camelia Begu (ROM x27) 5-7, 7-5, 6-3 Caroline Garcia (FRA x4) bt Leylah Fernandez (CAN) 7-6 (7/5), 7-5 Aryna Sabalenka (BLR x5) bt Shelby Rogers (USA) 6-3, 6-1 Elise Mertens (BEL x26) bt Lauren Davis (USA) 6-4, 6-3 Camila Giorgi (ITA) bt Anna Karolna Schmiedlova (SVK) 6-4, 6-3 Nuria Parrizas Diaz (ESP) bt Anastasia Potapova (RUS) 6-3, 6-2Donna Vekic (CRO) bt Liudmila Samsonova (RUS x18) 6-3, 6-0Linda Fruhvirtova (CZE) bt Kimberly Birrell (AUS) 6-3, 6-2