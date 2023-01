Tennis: Australian Open results - 3rd update

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jan, 2023 ) :results from Day 1 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Monday: Men's singles 1st round Rafael Nadal (ESP x1) bt Jack Draper (GBR) 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 Mackenzie McDonald (USA) bt Brandon Nakashima (USA) 7-6 (7/5), 7-6 (7/1), 1-6, 6-7 (10/12), 6-4 Dalibor Svrcina (CZE) bt Jaume Munar (ESP) 6-3, 6-2, 6-2 Yoshihito Nishioka (JPN x31) bt Mikael Ymer (SWE) 6-4, 6-2, 7-5 Karen Khachanov (RUS x18) bt Bernabe Zapata Miralles (ESP) 7-6 (7/3), 6-2, 6-0 Jason Kubler (AUS) bt Sebastian Baez (ARG) 6-4, 6-4, 6-4 Shang Juncheng (CHN) bt Oscar Otte (GER) 6-2, 6-4, 6-7 (2/7), 7-5 Frances Tiafoe (USA x16) bt Daniel Altmaier (GER) 6-3, 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) Hubert Hurkacz (POL x10) bt Pedro Martinez (ESP) 7-6 (7/1), 6-2, 6-2 Lorenzo Sonego (ITA) bt Nuno Borges (POR) 7-6 (7/4), 6-3, 6-7 (6/8), 6-1 Taro Daniel (JPN) bt Ernesto Escobedo (USA) 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 Denis Shapovalov (CAN x20) bt Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 4-6, 6-4, 6-1 Sebastian Korda (USA x29) bt Christian Garin (CHI) 6-4, 1-6, 6-3, 6-2 Yosuke Watanuki (JPN) bt Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 6-3, 6-2 John Millman (AUS) bt Marc-Andrea Huesler (SUI) 6-7 (8/10), 7-5, 6-7 (2/7), 6-2, 6-3 Stefanos Tsitsipas (GRE x3) bt Quentin Halys (FRA) 6-3, 6-4, 7-6 (8/6) Tallon Griekspoor (NED) bt Pavel Kotov (RUS) 6-3, 7-6 (7/3), 6-3 Botic van de Zandschulp (NED x32) bt Ilya Ivashka (BLR) 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 Marton Fucsovics (HUN) bt Federico Coria (ARG) 4-6, 7-5, 2-6, 7-6 (8/6), 6-2 Tomas Etcheverry (ARG) bt Gregoire Barrere (FRA) 3-6, 6-3, 6-4, 6-4 Jannik Sinner (ITA x15) bt Kyle Edmund (GBR) 6-4, 6-0, 6-2 Cameron Norrie (GBR x11) bt Luca Van Assche (FRA) 7-6 (7/3), 6-0, 6-3 Christopher Eubanks (USA) bt Soonwoo Kwon (KOR) 6-3, 6-7 (1/7), 6-3, 4-6, 6-4 Jiri Lehecka (CZE) bt Borna Coric (CRO x21) 6-3, 6-3, 6-3 Francisco Cerundolo (ARG x28) bt Guido Pella (ARG) 6-4, 6-4, 6-3 Corentin Moutet (FRA) bt Wu Yibing (CHN) 6-4, 5-7, 6-2, 4-6, 7-5 Alex Molcan (SVK) bt Stanislas Wawrinka (SUI) 6-7 (3/7), 6-3, 1-6, 7-6 (7/2), 6-4 Women's singles 1st round Iga Swiatek (POL x1) bt Jule Niemeier (GER) 6-4, 7-5 Maria Camila Osorio (COL) bt Panna Udvardy (HUN) 6-4, 6-1 Cristina Bucsa (ESP) bt Eva Lys (GER) 2-6, 6-0, 6-2 Bianca Andreescu (CAN) bt Marie Bouzkova (CZE x25) 6-2, 6-4 Elena Rybakina (KAZ x22) bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-5, 6-3 Kaja Juvan (SLO) bt Selena Janicijevic (FRA) 7-5, 6-1 Karolina Muchova (CZE) bt Lesya Tsurenko (UKR) 6-2, 6-1 Danielle Collins (USA x13) bt Anna Kalinskaya (RUS) 7-5, 5-7, 6-4 Caty McNally (USA) bt Laura Pigossi (BRA) 7-5, 6-1 Kateryna Kozlova (UKR) bt Kamilla Rakhimova (RUS) 7-5, 6-7 (8/10), 6-1 Anna Bondar (HUN) bt Ana Bogdan (ROM) 6-2, 2-6, 6-3 Jelena Ostapenko (LAT x17) bt Dayana Yastremska (UKR) 6-4, 6-2 Zheng Qinwen (CHN x29) bt Dalma Galfi (HUN) 6-0, 6-2 Bernarda Pera (USA) bt Moyuka Uchijima (JPN) 2-6, 6-3, 6-1 Emma Raducanu (GBR) bt Tamara Korpatsch (GER) 6-3, 6-2 Coco Gauff (USA x7) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-1, 6-4 Jessica Pegula (USA x3) bt Jaqueline Cristian (ROM) 6-0, 6-1 Aliaksandra Sasnovich (BLR) bt Brenda Fruhvirtova (CZE) 7-5, 6-2 Olivia Gadecki (AUS) bt Polina Kudermetova (RUS) 7-5, 6-1 Marta Kostyuk (UKR) bt Amanda Anisimova (USA x28) 6-3, 6-4 Barbora Krejcikova (CZE x20) bt Sara Bejlek (CZE) 6-3, 6-1 Clara Burel (FRA) bt Talia Gibson (AUS) 6-3, 6-4 Anhelina Kalinina (UKR) bt Coco Vandeweghe (USA) 6-3, 6-1 Petra Kvitova (CZE x15) bt Alison Van Uytvanck (BEL) 7-6 (7/3), 6-2 Nadia Podoroska (ARG) bt Leolia Jeanjean (FRA) 6-0, 6-3 Victoria Azarenka (BLR x24) bt Sofia Kenin (USA) 6-4, 7-6 (7/3) Jil Teichmann (SUI x32) bt Harriet Dart (GBR) 7-5, 6-1 Zhu Lin (CHN) bt Rebecca Marino (CAN) 6-2, 6-4Diana Shnaider (RUS) bt Kristina Kucova (SVK) 7-6 (8/6), 7-5Maria Sakkari (GRE x6) bt Yuan Yue (CHN) 6-1, 6-4