Belgrade, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Apr, 2021 ) :results from the ATP tournament in Belgrade on Thursday (x denotes seeding): 2nd rd Gianluca Mager (ITA) bt Alexei Popyrin (AUS) 7-5, 6-2 Taro Daniel (JPN) bt John Millman (AUS x7) 3-6, 6-2, 6-3Federico Del Bonis (ARG) bt Dusan Lajovic (SRB x4) 6-3, 2-6, 6-4Aslan Karatsev (RUS x3) bt Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 4-6, 7-6 (7/5)