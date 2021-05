Tennis: Belgrade WTA results

(@ChaudhryMAli88)

Belgrade, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd May, 2021 ) :results from the WTA tournament in Belgrade on Friday (x denotes seeding): 2nd rd Viktoriya Tomova (BUL) bt Leylah Fernandez (CAN) 6-3, 4-6, 6-2 Reka Jani (HUN) bt Anna Kalinskaya (RUS) 4-6, 6-1, 6-3 Quarter-finals Paula Badosa (ESP x4) bt Rebecca Peterson (SWE x7) 6-2, 6-4Maria Camila Osorio (COL) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-4, 6-2Ana Konjuh (CRO) bt Nadia Podoroska (ARG x5) 6-4, 6-3