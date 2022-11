Tennis: Billie Jean King Cup Finals results

Glasgow, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Nov, 2022 ) :results from the fourth day of the Billie Jean King Cup Finals in Glasgow on Friday: Group A Switzerland beat Canada 2-1 Singles Viktorija Golubic (SUI) bt Bianca Andreescu (CAN) 2-6, 6-3, 6-4 Belinda Bencic (SUI) bt Leylah Fernandez (CAN) 6-0, 7-5 Doubles Leylah Fernandez/Gabriela Dabrowski (CAN) bt Jil Teichmann/Simona Waltert (SUI) 6-2, 6-1 Group D Czech Republic beat USA 2-1 Singles Marketa Vondrousova (CZE) bt Danielle Collins (USA) 6-3, 6-3 Katerina Siniakova (CZE) bt Coco Gauff (USA) 7-6 (7/1), 6-1DoublesMadison Keys/Taylor Townsend (USA) bt Karolina Pliskova/Karolina Muchova (CZE) 6-3, 6-3