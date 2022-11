Tennis: Billie Jean King Cup Finals results

Glasgow, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Nov, 2022 ) :results from the fifth day of the Billie Jean King Cup Finals in Glasgow on Friday: Semi-finals Australia beat Great Britain 2-1 Singles Storm Sanders (AUS) bt Heather Watson (GBR) 6-4, 7-6 (7/3) Harriet Dart (GBR) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 7-6 (7/3), 6-2 Doubles Sam Stosur/Storm Sanders (AUS) bt Alicia Barnett/Olivia Nicholls (GBR) 7-6 (7/1) 6-7 (5/7) 10-6 Switzerland beat Czech Republic 2-0 SinglesViktorija Golubic (SUI) bt Karolina Muchova (CZE) 6-4, 6-4Belinda Bencic (SUI) bt Karolina Pliskova (CZE) 6-2, 7-6 (8/6)