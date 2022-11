(@ChaudhryMAli88)

Glasgow, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Nov, 2022 ) :results from the sixth day of the Billie Jean King Cup Finals in Glasgow on Sunday: Final Switzerland beat Australia 2-0 SinglesJil Teichmann (SUI) bt Storm Sanders (AUS) 6-3, 4-6, 6-3Belinda Bencic (SUI) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-2, 6-1