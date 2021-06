Tennis: Birmingham WTA results

Birmingham, England, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jun, 2021 ) :results in the Birmingham WTA tournament on Saturday (x denotes seeding:: Quarter-finals Coco Vandeweghe (USA) bt Marie Bouzkova (CZE x8) 6-4, 6-4 Daria Kasatkina (RUS x4) bt Tereza Martincova (CZE) 6-4, 2-6, 6-0 Heather Watson (GBR) bt Donna Vekic (CRO x3) 6-4, 6-2 Ons Jabeur (TUN x2) bt Anastasia Potapova (RUS) 6-4, 6-0 Semi-finalsDaria Kasatkina (RUS x4) bt Coco Vandeweghe (USA) 6-2, 6-4Ons Jabeur (TUN x2) bt Heather Watson (GBR) 6-3, 6-3