Birmingham, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Jun, 2022 ) :results from the WTA tournament in Birmingham on Sunday (x denotes seeding): Final Beatriz Haddad Maia (BRA) bt Zhang Shuai (CHN x8) 5-4 - retired Semi-finals Zhang Shuai (CHN x8) bt Sorana Cirstea (ROM x6) 4-6, 6-1, 7-6 (7/5)Beatriz Haddad Maia (BRA) bt Simona Halep (ROM x2) 6-3, 2-6, 6-4afp