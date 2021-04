Tennis: Cagliari ATP results

Cagliari, Italy, April 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Apr, 2021 ) :results from the ATP tournament in Cagliari on Tuesday (x denotes seeding): 1st rd Lorenzo Musetti (ITA) bt Dennis Novak (AUT) 6-0, 6-1 John Millman (AUS x6) bt Federico Coria (ARG) 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 Jozef Kovalik (SVK) bt Sumit Nagal (IND) 3-6, 6-1, 6-3 Liam Broady (GBR) bt Marc-Andrea Huesler (SUI) 6-1, 6-3 Jan-Lennard Struff (GER x5) bt Joao Sousa (POR) 1-6, 6-1, 7-5 Marco Cecchinato (ITA) bt Thomas Fabbiano (ITA) 6-4, 4-6, 6-3Gilles Simon (FRA) bt Stefano Travaglia (ITA) 1-6, 6-3, 6-4Andrej Martin (SVK) bt Jiri Vesely (CZE) 6-4, 2-6, 6-1