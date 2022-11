(@ChaudhryMAli88)

Mlaga, Spain, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Nov, 2022 ) :Davis Cup Finals results on Sunday: Final Canada 1 Australia 0 Denis Shapovalov (CAN) bt Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-2, 6-4 Playing later: Felix Auger-Aliassime (CAN) v Alex De Minaur (AUS) DoublesFelix Auger-Aliassime/Vasek Pospisil (CAN) v Max Purcell/Jordan Thompson (AUS)