Tennis: Davis Cup results

(@ChaudhryMAli88)

Paris, Sept 13 (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Sep, 2022 ) :results from Davis Cup final group phase matches on Tuesday: Group A At Bologna, Italy Argentina 0 Sweden 2 Elias Ymer (SWE) bt Sebastian Baez (ARG) 6-4, 3-6, 7-6 (7/4) Mikael Ymer (SWE) bt Diego Schwartzman (ARG) 6-2, 6-2 Group B At Valencia, Spain South Korea 0 Canada 1 Vasek Pospisil (CAN) bt Hong Seong-chan (KOR) 4-6, 6-1, 7-6 (7/5) Group C At Hamburg, Germany Australia 3 Belgium 0 Jason Kubler (AUS) bt Zizou Bergs (BEL) 6-4, 1-6, 6-3 Alex de Minaur (AUS) bt David Goffin (BEL) 6-2, 6-2 Matthew Ebden/Max Purcell (AUS) bt Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) 6-1, 6-3 Group D At Glasgow, ScotlandKazakhstan 0 Netherlands 1Tallon Griekspoor (NED) bt Mikhail Kukrushkin (KAZ) 6-1, 3-6, 6-3