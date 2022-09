Tennis: Davis Cup results

Paris, Sept 17 (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Sep, 2022 ) :results from Davis Cup final group phase matches on Saturday: Group A In Bologna, Italy Croatia 3 Argentina 0 Borna Gojo (CRO) bt Sebastian Baez (ARG) 6-1, 3-6, 6-3 Borna Coric (CRO) bt Francisco Cerundolo (ARG) 6-4, 7-6 (8/6) Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) bt Maximo Gonzalez (ARG)/Horacio Zeballos (ARG) 6-2, 7-5 Group B In Valencia, Spain Serbia 2 Canada 1 Laslo Djere (SRB) bt Gabriel Diallo (CAN) 6-2, 6-2 Felix Auger-Aliassime (CAN) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3, 6-4 Miomir Kecmanovic (SRB)/Filip Krajinovic (SRB) bt Alexis Galarneau (CAN)/Vasek Pospisil (CAN) 2-1 -- retired Group C In Hamburg, Germany France 2 Belgium 1 Richard Gasquet (FRA) bt Michael Geerts (BEL) 6-3, 6-3 David Goffin (BEL) bt Benjamin Bonzi (FRA) 6-3, 5-7, 6-3 Nicolas Mahut (FRA)/Arthur Rinderknech (FRA) bt Sander Gille (BEL)/Joran Vliegen (BEL) 6-3, 7-6 (8/6) Group D In Glasgow, Scotland Netherlands 2 United States 1 Tallon Griekspoor (NED) bt Tommy Paul (USA) 7-5, 7-6 (7/3)Botic van de Zandschulp (NED) bt Taylor Fritz (USA) 6-4, 7-6 (7/3)Rajeev Ram (USA)/Jack Sock (USA) bt Wesley Koolhof (NED)/Matwe Middelkoop (NED) 4-6, 7-6 (7/3), 6-4