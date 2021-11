Tennis: Davis Cup results - 1st update

(@FahadShabbir)

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Nov, 2021 ) :Davis Cup results on Saturday: In Madrid Group A Russian Tennis Federation 3 Ecuador 0 Andrey Rublev (RTF) bt Roberto Quiroz (ECU) 6-3, 4-6, 6-1 Daniil Medvedev (RTF) bt Emilio Gomez (ECU) 6-0, 6-2 Aslan Karatsev/Andrey Rublev (RTF) bt Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo (ECU) 6-4, 4-6, 6-4 Group B Kazakhstan 2 Sweden 1 Elias Ymer (SWE) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 7-6 (7/4) Alexander Bublik (KAZ) bt Mikael Ymer (SWE) 3-6, 6-4, 6-0 Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov (KAZ) bt Andre Goransson/Robert Lindstedt (SWE) 6-3, 6-3 In Innsbruck, Austria Group C Britain 2 France 1 Dan Evans (GBR) bt Adrian Mannarino (FRA) 7-5, 6-4 Cameron Norrie (GBR) bt Arthur Rinderknech (FRA) 6-2, 7-6 (10/8) Nicolas Mahut/Arthur Rinderknech (FRA) bt Joe Salisbury/Neal Skupski (GBR) 6-1, 6-4 Group F Germany 2 Serbia 1 Dominik Koepfer (GER) bt Filip Krajinovic (SRB) 7-6 (7/4), 6-4 Novak Djokovic (SRB) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-2, 6-4 Kevin Krawietz/Tim Puetz (GER) bt Novak Djokovic/Nikola Cacic (SRB) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (7/5) In Turin, Italy Group D Australia 2 Hungary 1 Zsombor Piros (HUN) bt John Millman (AUS) 4-6, 6-4, 6-3 Alex de Minaur (AUS) bt Marton Fucsovics (HUN) 7-5, 2-6, 7-6 (7/2) Alex Bolt/John Peers (AUS) bt Fabian Marozsan/Zsombor Piros (HUN) 6-3, 6-7 (11/13), 6-3 Group E Italy 2 Colombia 0Lorenzo Sonego (ITA) bt Nicolas Mejia (COL) 6-7 (5/7), 6-4, 6-2Jannik Sinner (ITA) bt Daniel Elahi Galan (COL) 7-5, 6-0