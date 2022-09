Tennis: Davis Cup results - collated

Paris, Sept 17 (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Sep, 2022 ) :results from Davis Cup final group phase matches on Friday: Group A In Bologna, Italy Italy 2, Argentina 1 Matteo Berrettini (ITA) bt Sebastian Baez (ARG) 6-2 6-3 Jannik Sinner (ITA) btb Francisco Cerundolo (ARG) 7-5, 1-6, 6-3 Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos (ARG) bt Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA) 7-5, 2-6, 6-3 Group B In Valencia, Spain Spain 1, Canada 2 Roberto Bautista (ESP) bt Vasek Pospisil (CAN) 3-6, 6-3, 6-3 Felix Auger Aliassime (CAN) bt Carlos Alcaraz (ESP) 6-7 (3/7), 4-6, 2-6 Felix Auger Aliassime/Vasek Pospisil (CAN) bt Marcel Granollers-Pujol/Pedro Martinez Portero (ESP) 4-6, 6-4, 7-5 Group C In Hamburg, Germany Germany 2, Belgium 1 Jan-Lennard Struff (GER) bt Zizou Bergs (BEL) 6-4, 7-6 (11/9) David Goffin (BEL) bt Oscar Otte (GER) 3-6, 7-6 (9/7), 6-3 Tim Puetz/Kevin Krawietz (GER) bt Sander Gille/Joran Vliegen 4-6, 6-2, 7-6 (7/5) Group D In Glasgow, Britain Netherlands 2, Britain 1 Daniel Evans (GBR) bt Tallon Griekspoor (NED) 6-4.

6-4Botic van de Zandschulp (NED) bt Cameron Norrie (GBR) 6-4, 6-2Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop (NED) bt Joe Salisbury/Andy Murray (GBR) 7-6 (7/0), 6-7 (6/8), 6-3