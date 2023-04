Estoril, Portugal, April 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Apr, 2023 ) :results on Friday at the Estoril ATP tournament (x denotes seeded player): Quarter-finals Casper Ruud (NOR x1) bt Sebastian Baez (ARG x5) 6-3, 6-0 Quentin Halys (FRA) bt Dominic Thiem (AUT) 6-1, 6-4Marco Cecchinato (ITA) bt Alejandro Davidovich (ESP x3) 7-5, 7-6 (7/5)Miomir Kecmanovic (SRB x6) bt Bernabe Zapata Miralles (ESP) 7-5, 6-2