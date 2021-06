Paris, June 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Jun, 2021 ) :French Open results on Monday, the ninth day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding): Men 4th rd Matteo Berrettini (ITA x9) bt Roger Federer (SUI x8) - walkover Women 4th rdCoco Gauff (USA x24) bt Ons Jabeur (TUN x25) 6-3, 6-1Barbora Krejcikova (CZE) bt Sloane Stephens (USA) 6-2, 6-0