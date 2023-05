Tennis: French Open results

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st May, 2023 ) :French Open results on Wednesday, the fourth day of the 2023 championships at Roland Garros (x denotes seeded player; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Fabio Fognini (ITA) bt Jason Kubler (AUS) 6-4, 7-6 (7/5), 6-2 Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Roberto Carballes Baena (ESP) 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 Women 2nd rd Elise Mertens (BEL x28) bt Camila Osorio (COL) 6-3, 7-6 (7/3) Jessica Pegula (USA x3) bt Camila Giorgi (ITA) 6-2 -- retiredElina Svitolina (UKR) bt Storm Sanders (AUS) 2-6, 6-3, 6-1Peyton Stearns (USA) bt Jelena Ostapenko (LAT x17) 6-3, 1-6, 6-2