Tennis: French Open results - 1st update

(@FahadShabbir)

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th May, 2021 ) :French Open results on Sunday, the first day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding): Men 1st rd Henri Laaksonen (SUI) bt Yannick Hanfmann (GER) 6-1, 6-3, 4-6, 6-2 Roberto Bautista Agut (ESP x11) bt Mario Vilella Martinez (ESP) 6-4, 6-4, 6-2 Fabio Fognini (ITA x27) bt Gregoire Barrere (FRA) 6-4, 6-1, 6-4 Enzo Couacaud (FRA) bt Egor Gerasimov (BLR) 7-6 (7/3), 6-4, 6-3 Pablo Carreno Busta (ESP x12) bt Norbert Gombos (SVK) 6-3, 6-4, 6-3 Women 1st rd Danielle Collins (USA) bt Wang Xiyu (CHN) 6-2, 4-6, 6-4 Anhelina Kalinina (UKR) bt Angelique Kerber (GER x26) 6-2, 6-4 Elena Rybakina (KAZ x21) bt Elsa Jacquemot (FRA) 6-4, 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x31) bt Christina McHale (USA) 6-4, 6-0 Ajla Tomljanovic (AUS) bt Kateryna Kozlova (UKR) 6-2, 6-4 Paula Badosa (ESP x33) bt Lauren Davis (USA) 6-2, 7-6 (7/3) Danka Kovinic (MNE) bt Clara Burel (FRA) 6-3, 7-6 (10/8)Ana Bogdan (ROM) bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-1, 6-3Naomi Osaka (JPN x2) bt Patricia Maria Tig (ROM) 6-4, 7-6 (7/4)