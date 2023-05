Tennis: French Open results - 1st update

(@FahadShabbir)

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th May, 2023 ) :French Open results on Sunday, the first day of the 2023 championships at Roland Garros (x denotes seeded player; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Sebastian Ofner (AUT) bt Maxime Cressy (USA) 6-4, 7-6 (8/6), 6-2 Tallon Griekspoor (NED) bt Pedro Martinez (ESP) 6-4, 2-6, 0-6, 7-5, 6-3 Hubert Hurkacz (POL x13) bt David Goffin (BEL) 6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 6-4 Karen Khachanov (x11) bt Constant Lestienne (FRA) 3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-3 Radu Albot (MDA) bt Patrick Kypson (USA) 6-3, 6-2, 4-6, 6-1 Thanasi Kokkinakis (AUS) bt Dan Evans (GBR x20) 6-4, 6-4, 6-4 Women 1st rd Nadia Podoroska (ARG) bt Jessika Ponchet (FRA) 6-0, 6-2 Storm Sanders (AUS) bt Nuria Parrizas Diaz (ESP) 4-6, 6-2, 6-4Magdalena Frech (POL) bt Zhang Shuai (CHN x29) 6-1, 6-1Aryna Sabalenka (x2) bt Marta Kostyuk (UKR) 6-3, 6-2