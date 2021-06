Tennis: French Open results - 2nd update

(@FahadShabbir)

Paris, June 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Jun, 2021 ) :French Open results on Sunday , the eighth day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding): Men 4th rd Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Pablo Carreno Busta (ESP x12) 6-3, 6-2, 7-5 Daniil Medvedev (RUS x2) bt Cristian Garin (CHI x22) 6-2, 6-1, 7-5 Women 4th rd Elena Rybakina (KAZ x21) bt Serena Williams ( USA x7) 6-3, 7-5 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x31) bt Victoria Azarenka (BLR x15) 5-7, 6-3, 6-2Tamara Zidansek (SLO) bt Sorana Cirstea (ROM) 7-6 (7/4), 6-1Paula Badosa (ESP x33) bt Marketa Vondrousova (CZE x20) 6-4, 3-6, 6-2

