Tennis: French Open results - 3rd update

Paris, Oct 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Oct, 2020 ) :French Open results at Roland Garros on Monday, the ninth day of the delayed 2020 championship (x denotes seeded player): Men 4th rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Karen Khachanov (RUS x15) 6-4, 6-3, 6-3 Andrey Rublev (RUS x13) bt Marton Fucsovics (HUN) 6-7 (4/7), 7-5, 6-4, 7-6 (7/3) Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Grigor Dimitrov (BUL x18) 6-3, 7-6 (11/9), 6-2 Women 4th rd Sofia Kenin (USA x4) bt Fiona Ferro (FRA) 2-6, 6-2, 6-1 Petra Kvitova (CZE x7) bt Zhang Shuai (CHN) 6-2, 6-4 Laura Siegemund (GER) bt Paula Badosa (ESP) 7-5, 6-2 Note: Ons Jabeur (TUN x30) v Danielle Collins (USA) postponed until Tuesday due to rain