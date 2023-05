Tennis: French Open results - 3rd update

(@ChaudhryMAli88)

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th May, 2023 ) :French Open results on Sunday, the first day of the 2023 championships at Roland Garros (x denotes seeded player; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Matteo Arnaldi (ITA) bt Daniel Galan (COL) 2-6, 6-3, 6-0, 6-2 Lorenzo Musetti (ITA x17) bt Mikael Ymer (SWE) 7-5, 6-2, 6-4 Jason Kubler (AUS) bt Facundo Diaz (ARG) 1-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-1 Sebastian Ofner (AUT) bt Maxime Cressy (USA) 6-4, 7-6 (8/6), 6-2 Sebastian Korda (USA x24) bt Mackenzie McDonald (USA) 6-4, 7-5, 6-4 Nuno Borges (POR) bt John Isner (USA) 6-4, 5-7, 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (11/9) Roberto Carballes Baena (ESP) bt Emilio Nava (USA) 7-6 (7/5), 6-3, 6-2 Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Jiri Vesely (CZE) 7-5, 6-3, 4-6, 7-6 (9/7) Marton Fucsovics (HUN) bt Hugo Grenier (FRA) 6-3, 5-7, 6-1, 6-3 Tallon Griekspoor (NED) bt Pedro Martinez (ESP) 6-4, 2-6, 0-6, 7-5, 6-3 Hubert Hurkacz (POL x13) bt David Goffin (BEL) 6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 6-4 Karen Khachanov (x11) bt Constant Lestienne (FRA) 3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-3 Radu Albot (MDA) bt Patrick Kypson (USA) 6-3, 6-2, 4-6, 6-1 Thanasi Kokkinakis (AUS) bt Dan Evans (GBR x20) 6-4, 6-4, 6-4 Women 1st rd Karolina Muchova (CZE) bt Maria Sakkari (GRE x8) 7-6 (7/5), 7-5 Nadia Podoroska (ARG) bt Jessika Ponchet (FRA) 6-0, 6-2 Leylah Fernandez (CAN) bt Magda Linette (POL x21) 6-3, 1-6, 6-3 Clara Tauson (DEN) bt Aliaksandra Sasnovich 6-2, 6-0 Leolia Jeanjean (FRA) bt Kimberly Birrell (AUS) 6-4, 6-7 (6/8), 6-3 Mayar Sherif (EGY) bt Madison Brengle (USA) 6-3, 6-1 Anastasia Potapova (x24) bt Taylor Townsend (USA) 6-1, 6-2 Elise Mertens (BEL x28) bt Viktoria Kuzmova (SVK) 6-1, 6-4 Camila Giorgi (ITA) bt Alize Cornet (FRA) 6-3, 6-4 Storm Sanders (AUS) bt Nuria Parrizas Diaz (ESP) 4-6, 6-2, 6-4 Zheng Qinwen (CHN x19) bt Tamara Zidansek (SLO) 6-3, 6-1 Magdalena Frech (POL) bt Zhang Shuai (CHN x29) 6-1, 6-1 Kamilla Rakhimova bt Sara Bejlek (CZE) 6-0, 6-3Iryna Shymanovich bt Panna Udvardy (HUN) 6-7 (6/8), 6-3, 6-1Aryna Sabalenka (x2) bt Marta Kostyuk (UKR) 6-3, 6-2