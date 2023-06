Tennis: French Open results - 4th update

Paris, June 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Jun, 2023 ) :French Open results on Thursday, the fifth day of the 2023 championships at Roland Garros (x denotes seeded player; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Holger Rune (DEN x6) bt Gael Monfils (FRA) - walkover Genaro Olivieri (ARG) bt Andrea Vavassori (ITA) 7-6 (9/7), 3-6, 6-4, 7-6 (7/3) Nicolas Jarry (CHI) bt Tommy Paul (USA x16) 3-6, 6-1, 6-4, 7-5 Marcos Giron (USA) bt Jiri Lehecka (CZE) 6-2, 6-3, 6-2 Zhang Zhizhen (CHN) bt Thiago Agustin Tirante (ARG) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 Casper Ruud (NOR x4) bt Giulio Zeppieri (ITA) 6-3, 6-2, 4-6, 7-5 Daniel Altmaier (GER) bt Jannik Sinner (ITA x8) 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 1-6, 7-6 (7/4), 7-5 Grigor Dimitrov (BUL x28) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 7-6 (7/4), 6-3, 6-4 Frances Tiafoe (USA x12) bt Aslan Karatsev 3-6, 6-3, 7-5, 6-2 Borna Coric (CRO x15) bt Pedro Cachin (ARG) 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 Tomas Martin Etcheverry (ARG) bt Alex de Minaur (AUS x18) 6-3, 7-6 (7/2), 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN x27) bt Max Purcell (AUS) 4-6, 6-2, 7-5, 6-4 Thiago Seyboth Wild (BRA) bt Guido Pella (ARG) 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 Women 2nd rd Iga Swiatek (POL x1) bt Claire Liu (USA) 6-4, 6-0 Wang Xinyu (CHN) bt Rebecca Peterson (SWE) 7-6 (7/5), 6-2 Lesya Tsurenko (UKR) bt Lauren Davis (USA) 6-3, 1-0 - retired Anna Karolina Schmiedlova (SVK) bt Aliona Bolsova (ESP) 6-3, 6-4 Kayla Day (USA) bt Madison Keys (USA x20) 6-2, 4-6, 6-4 Mirra Andreeva bt Diane Parry (FRA) 6-1, 6-2 Coco Gauff (USA x6) bt Julia Grabher (AUT) 6-2, 6-3 Elena Rybakina (KAZ x4) bt Linda Noskova (CZE) 6-3, 6-3 Sara Sorribes Tormo (ESP) bt Petra Martic (CRO) 6-4, 6-1 Ekaterina Alexandrova (x23) bt Anna-Lena Friedsam (GER) 6-2, 6-0 Beatriz Haddad Maia (BRA x14) bt Diana Shnaider 6-2, 5-7, 6-4 Elisabetta Cocciaretto (ITA) bt Simona Waltert (SUI) 6-2, 6-3 Bernarda Pera (USA) bt Donna Vekic (CRO x22) 3-6, 6-4, 6-3Olga Danilovic (SRB) bt Jasmine Paolini (ITA) 6-2, 7-5Ons Jabeur (TUN x7) bt Oceane Dodin (FRA) 6-2, 6-3