(@ChaudhryMAli88)

Paris, Oct 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Oct, 2020 ) :French Open results at Roland Garros on Friday, the 13th day of the delayed 2020 championship (x denotes seeded player): Men Semi-finalsNovak Djokovic (SRB x1) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x5) 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1Rafael Nadal (ESP x2) bt Diego Schwartzman (ARG x12) 6-3, 6-3, 7-6 (7/0)