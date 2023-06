Tennis: French Open results - collated

Paris, June 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Jun, 2023 ) :French Open results on Friday, the sixth day of the 2023 championships at Roland Garros (x denotes seeded player; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 3rd rd Carlos Alcaraz (ESP x1) bt Denis Shapovalov (CAN x26) 6-1, 6-4, 6-2 Lorenzo Musetti (ITA x17) bt Cameron Norrie (GBR x14) 6-1, 6-2, 6-4 Sebastian Ofner (AUT) bt Fabio Fognini (ITA) 5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4 Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Diego Schwartzman (ARG) 6-2, 6-2, 6-3 Novak Djokovic (SRB x3) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP x29) 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-2 Juan Pablo Varillas (PER) bt Hubert Hurkacz (POL x13) 3-6, 6-3, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2 Karen Khachanov (x11) bt Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (7/5) Lorenzo Sonego (ITA) bt Andrey Rublev (x7) 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 Women 3rd rd Karolina Muchova (CZE) bt Irina-Camelia Begu (ROM x27) 6-3, 6-2 Elina Avanesyan bt Clara Tauson (DEN) 3-6, 6-1, 7-5 Anastasia Pavlyuchenkova bt Anastasia Potapova (x24) 4-6, 6-3, 6-0 Elise Mertens (BEL x28) bt Jessica Pegula (USA x3) 6-1, 6-3 Elina Svitolina (UKR) bt Anna Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 Daria Kasatkina (x9) bt Peyton Stearns (USA) 6-0, 6-1Sloane Stephens (USA) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 3-6, 6-2Aryna Sabalenka (x2) bt Kamilla Rakhimova 6-2, 6-2