Tennis: Hamburg ATP results - collated

Hamburg, Sept 25 (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Sep, 2020 ) :results from the fifth day of the Hamburg ATP tournament on Friday (x denotes seed): Quarter-finals Casper Ruud (NOR) bt Ugo Humbert (FRA) 7-5, 3-6, 6-1 Andrey Rublev (RUS x5) bt Roberto Bautista Agut (ESP x4) 6-2, 7-5Christian Garn (CHI) bt Alexander Bublik (KAZ) 3-6, 6-4, 6-4Stefanos Tsitsipas (GRE x2) bt Dusan Lajovic (SRB) 7-6 (7/5), 6-2