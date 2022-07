Tennis: Hamburg ATP/WTA results

(@FahadShabbir)

Hamburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jul, 2022 ) :Hamburg ATP/WTA results on Thursday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Carlos Alcaraz (ESP x1) bt Filip Krajinovic (SRB) 7-6 (7/4), 6-3 Karen Khachanov (x7) bt Fabio Fognini (ITA) 6-3, 7-5 Aslan Karatsev (RUS) bt Daniel Elahi Galan (COL) 3-6, 6-3, 6-4 Francisco Cerundolo (ARG) bt Andrey Rublev (x2) 6-4, 6-2 Women Quarter-finals Anett Kontaveit (EST x1) bt Andrea Petkovic (GER x8) 6-0, 2-0 -- retired Anastasia Potapova bt Barbora Krejcikova (CZE x3) 6-1, 6-3Maryna Zanevska (BEL x7) bt Aliaksandra Sasnovich (x4) 6-4, 7-5Bernarda Pera (USA) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-3, 6-1