Tennis: Hamburg ATP/WTA results - 2nd update

Hamburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jul, 2022 ) :Hamburg ATP/WTA results on Wednesday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Andrey Rublev (x2) bt Ricardas Berankis (LTU) 6-3, 6-4 2nd rd Alex Molcan (SVK) bt Pablo Carreno-Busta (ESP x4) 6-3, 1-6, 7-6 (7/5) Borna Coric (CRO) bt Tallon Griekspoor (NED) 6-3, 6-4 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Jozef Kovalk (SVK) 6-2, 6-2 Lorenzo Musetti (ITA) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 6-4, 7-5 Women 2nd rd Anett Kontaveit (EST x1) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-3, 6-2 Anastasia Potapova bt Lourdes Carle (ARG) 6-1, 6-4 Maryna Zanevska (BEL x7) bt Alexandra Cadantu (ROM) 6-4, 6-1Aliaksandra Sasnovich (x4) bt Aleksandra Krunic (SRB) 6-3, 6-2Bernarda Pera (USA) bt Joanne Zger (SUI) 6-1, 6-1