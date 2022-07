Tennis: Hamburg ATP/WTA results - collated

Hamburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Jul, 2022 ) :Hamburg ATP/WTA results on Friday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men Quarter-finals Carlos Alcaraz (ESP x1) bt Karen Khachanov (x7) 6-0, 6-2 Alex Molcan (SVK) bt Borna Coric (CRO) 7-6 (9/7), 2-0 - retired Lorenzo Musetti (ITA) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-4, 6-3 Francisco Cerundolo (ARG) bt Aslan Karatsev 6-3, 4-6, 7-6 (7/4) Women Semi-finalsAnett Kontaveit (EST x1) bt Anastasia Potapova 6-3, 7-5Bernarda Pera (USA) bt Maryna Zanevska (BEL x7) 6-2, 6-4