Tennis: Indian Wells ATP and WTA results - collated

Indian Wells, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Mar, 2023 ) :results on Sunday in the WTA and ATP Masters 1000 hard court tennis tournament at Indian wells (x denotes seeded player): Men 3rd rd Daniil Medvedev (RUS x5) bt Ilya Ivashka (BLR) 6-2, 3-6, 6-1 Alexander Zverev (GER x12) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 7-5, 1-6, 7-5 Alejandro Davidovich Fokina (ESP x23) bt Karen Khachanov (RUS x13) 6-3, 1-6, 6-4 Christian Garn (CHI) bt Casper Ruud (NOR x3) 6-4, 7-6 (7/2) Andrey Rublev (RUS x6) bt Ugo Humbert (FRA) 7-5, 6-3 Cameron Norrie (GBR x10) bt Taro Daniel (JPN) 6-7 (5/7), 7-5, 6-2 Frances Tiafoe (USA x14) bt Jason Kubler (AUS) 6-3, 6-2 Alejandro Tabilo (CHI) bt Jordan Thompson (AUS) 6-3, 7-6 (8/6) Women 3rd rd Maria Sakkari (GRE x7) bt Anhelina Kalinina (UKR x27) 3-6, 6-2, 6-4 Karolna Plskov (CZE x17) bt Veronika Kudermetova (RUS x11) 6-1, 7-5 Petra Kvitova (CZE x15) bt Jelena Ostapenko (LAT x24) 0-6, 6-0, 6-4 Jessica Pegula (USA x3) bt Anastasia Potapova (RUS x26) 3-6, 6-4, 7-5 Coco Gauff (USA x6) bt Linda Noskov (CZE) 6-4, 6-3 Rebecca Peterson (SWE) bt Jil Teichmann (SUI) 3-6, 6-3, 6-1Barbora Krejckov (CZE x16) bt Wang Xinyu (CHN) 6-2, 6-7 (1/7), 6-2Aryna Sabalenka (BLR x2) bt Lesya Tsurenko (UKR) walkover