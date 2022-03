Tennis: Indian Wells ATP/WTA results - collated

(@FahadShabbir)

Indian Wells, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Mar, 2022 ) :results on Saturday in the Indian Wells WTA and ATP Masters hardcourt tennis tournament (x-denotes seeded player, players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice): Men 2nd rd Daniil Medvedev (x1) bt Tomas Machac (CZE) 6-3, 6-2 Gael Monfils (FRA x26) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-4 Carlos Alcaraz (ESP x19) bt Mackenzie McDonald (USA) 6-3, 6-3 Roberto Bautista Agut (ESP x15) bt Jeffrey Wolf (USA) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) Cameron Norrie (GBR x12) bt Pedro Martnez (ESP) 6-3, 6-3 Nikoloz Basilashvili (GEO x18) bt Fabio Fognini (ITA) walkover Jenson Brooksby (USA) bt Karen Khachanov (x25) 6-0, 6-3 Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Jack Sock (USA) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (7/5) Rafael Nadal (ESP x4) bt Sebastian Korda (USA) 6-2, 1-6, 7-6 (7/3) Daniel Evans (GBR x27) bt Federico Coria (ARG) 6-2, 6-0 Reilly Opelka (USA x17) bt Lorenzo Musetti (ITA) 6-1, 6-4 Denis Shapovalov (CAN x13) bt Alejandro Davidovich (ESP) 4-6, 6-4, 6-2 Jannik Sinner (ITA x10) bt Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-3 Benjamin Bonzi (FRA) bt Lorenzo Sonego (ITA x21) 6-3, 6-4 Nick Kyrgios (AUS) bt Federico Del Bonis (ARG x32) 6-2, 6-2 Casper Ruud (NOR x8) bt Christopher Eubanks (USA) 7-6 (7/5), 6-2 Women 2nd rd Paula Badosa (ESP x5) bt Tereza Martincova (CZE) 6-2, 7-6 (7/4) Sara Sorribes (ESP x32) bt Kaja Juvan (SLO) 3-6, 7-5, 6-3 Leylah Fernandez (CAN x18) bt Amanda Anisimova (USA) 2-6, 7-6 (7/0), retired Shelby Rogers (USA) bt Jelena Ostapenko (LAT x10) 7-5, 7-6 (9/7) Marie Bouzkov (CZE) bt Jessica Pegula (USA x14) 5-7, 6-2, 6-0 Veronika Kudermetova (x21) bt Naomi Osaka (JPN) 6-0, 6-4 Marketa Vondrousova (CZE x30) bt Magdalena Frech (POL) 6-1, 6-3 Anett Kontaveit (EST x4) bt Kristna Kucov (SVK) 6-4, 6-1 Maria Sakkari (GRE x6) bt Katerina Siniakov (CZE) 6-3, 7-5 Petra Kvitova (CZE x27) bt Aliaksandra Sasnovich 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 Elise Mertens (BEL x20) bt Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-1 Daria Saville (AUS) bt Ons Jabeur (TUN x9) 7-5, 6-7 (0/7), 6-4 Victoria Azarenka (BLR x13) bt Astra Sharma (AUS) 6-3, 7-5 Elena Rybakina (KAZ x17) bt Alison Van Uytvanck (BEL) 6-1, 7-5Viktorija Golubic (SUI x31) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 2-6, 6-4Jasmine Paolini (ITA) bt Aryna Sabalenka (x2) 2-6, 6-3, 6-3