Tennis: Italian Open ATP and WTA results - 4th update

Rome, Sept 19 (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Sep, 2020 ) :results from the sixth day of the ATP and WTA Italian Open in Rome on Saturday (x denotes seed): Women Quarter-finals Simona Halep (ROM x1) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-2, 2-0 retired Garbine Muguruza (ESP x9) bt Victoria Azarenka (BLR) 3-6, 6-3, 6-4 Marketa Vondrousova (CZE x12) bt Elina Svitolina (UKR x4) 6-3, 6-0 Men Quarter-finalsCasper Ruud (NOR) bt Matteo Berrettini (ITA x4) 4-6, 6-3, 7-6 (7/5)Novak Djokovic (SRB x1) bt Dominik Koepfer (GER) 6-3, 4-6, 6-3