Tennis: Italian Open ATP and WTA results - collated

Rome, Sept 19 (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Sep, 2020 ) :Collated results from the fifth day of the ATP and WTA Italian Open in Rome on Friday (x denotes seed): Men 3rd rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Filip Krajinovic (SRB) 7-6 (9/7), 6-3 Dominik Koepfer (GER) bt Lorenzo Musetti (ITA) 6-4, 6-0 Matteo Berrettini (ITA x4) bt Stefano Travaglia (ITA) 7-6 (7/5), 7-6 (7/1) Casper Ruud (NOR) bt Marin Cilic (CRO) 6-2, 7-6 (8/6) Denis Shapovalov (CAN x12) bt Ugo Humbert (FRA) 6-7 (5/7), 6-1, 6-4 Grigor Dimitrov (BUL x15) bt Jannik Sinner (ITA) 4-6, 6-4, 6-4 Diego Schwartzman (ARG x8) bt Hubert Hurkacz (POL) 3-6, 6-2, 6-4 Rafael Nadal (ESP x2) bt Dusan Lajovic (SRB) 6-1, 6-3 Women 3rd rd Simona Halep (ROM x1) bt Dayana Yastremska (UKR) 7-5, 6-4 Yulia Putintseva (KAZ) bt Elena Rybakina (KAZ x10) 4-6, 7-6 (7/3), 6-2 Victoria Azarenka (BLR) bt Darya Kasatkina (RUS) 6-6 retired Garbine Muguruza (ESP x9) bt Johanna Konta (GBR x7) 6-4, 6-1 Marketa Vondrousova (CZE x12) bt Polona Hercog (SLO) 1-6, 6-1, 7-6 (7/5) Elina Svitolina (UKR x4) bt Svetlana Kuznetsova (RUS) 7-6 (8/6), 6-4Elise Mertens (BEL x11) bt Danka Kovinic (MNE) 6-4, 6-4Karolna Pliskova (CZE x2) bt Anna Blinkova (RUS) 6-4, 6-3