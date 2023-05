Tennis: Italian Open results - 1st update

Rome, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th May, 2023 ) :results on Sunday from the ATP/WTA Italian Open in Rome (x denotes seeding, players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Marco Cecchinato (ITA) bt Roberto Bautista Agut (ESP x21) 6-2, 6-2 Yannick Hanfmann (GER) bt Taylor Fritz (USA x9) 6-4, 6-1 Daniil Medvedev (x3) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 6-4, 6-2 Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Nuno Borges (POR) 6-3, 6-3 Lorenzo Musetti (ITA x18) bt Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-4 Frances Tiafoe (USA x12) bt Daniel Altmaier (GER) 3-6, 7-5, 6-3 Fabian Marozsan (HUN) bt Jiri Lehecka (CZE x32) 4-6, 6-1, 7-6 (7/4) 3rd rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Grigor Dimitrov (BUL x26) 6-3, 4-6, 6-1 Alexei Popyrin (AUS) bt Roman Safiullin 7-5, 7-5 Holger Rune (DEN x7) bt Fabio Fognini (ITA) 6-4, 6-2 Casper Ruud (NOR x4) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-1, 4-6, 7-6 (7/0) Laslo Djere (SRB) bt Christian Garin (CHI) 6-3, 2-1 - retired Francisco Cerundolo (ARG x24) bt Gregoire Barrere (FRA) 6-7 (0/7), 6-2, 6-2 Women 3rd rd Iga Swiatek (POL x1) bt Lesia Tsurenko (UKR) 6-2, 6-0 Marketa Vondrousova (CZE) bt Maria Sakkari (GRE x9) 7-5, 6-3 Paula Badosa (ESP) bt Marta Kostyuk (UKR x32) 6-4, 6-2 Karolina Muchova (CZE) bt Camila Giorgi (ITA) 7-6 (7/4), 6-2 Jelena Ostapenko (LAT x20) bt Barbora Krejcikova (CZE x10) 7-6 (7/2), 6-0 Daria Kasatkina (x8) bt Julia Grabher (AUT) 7-5, 4-6, 7-6 (7/2)Marie Bouzkova (CZE x27) bt Coco Gauff (USA x6) 4-6, 6-2, 6-2Madison Keys (USA x19) bt Victoria Azarenka (x14) - walkover