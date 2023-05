Tennis: Italian Open results - collated

(@ChaudhryMAli88)

Rome, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th May, 2023 ) :results on Friday from the ATP/WTA Italian Open in Rome (x denotes seeding, players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Tomas Etcheverry (ARG) 7-6 (7/5), 6-2 Grigor Dimitrov (BUL x26) bt Stan Wawrinka (SUI) 6-4, 7-6 (7/3) Marton Fucsovics (HUN) bt Alex De Minaur (AUS x17) 6-3, 6-4 Cameron Norrie (GBR x13) bt Alexandre Muller (FRA) 6-2, 6-3 Alexei Popyrin (AUS) bt Felix Auger-Aliassime (CAN x10) 6-4, 4-6, 7-5 Roman Safiullin bt Sebastian Korda (USA x22) 6-2, 7-6 (7/5) Fabio Fognini (ITA) bt Miomir Kecmanovic (SRB x30) 6-3, 7-6 (8/6) Holger Rune (DEN x7) bt Arthur Fils (FRA) 6-3, 6-3 Casper Ruud (NOR x4) bt Arthur Rinderknech (FRA) 6-4, 6-0 Alexander Bublik (KAZ) bt Ben Shelton (USA x28) 6-4, 1-6, 6-2 Laslo Djere (SRB) bt Botic van de Zandschulp (NED x23) 6-2, 6-4 Christian Garin (CHI) bt Tommy Paul (USA x16) 4-6, 6-3, 6-4 Gregoire Barrere (FRA) bt Karen Khachanov (x11) 4-6, 6-4, 7-6 (7/4) Francisco Cerundolo (ARG x24) bt Wu Yibing (CHN) 4-6, 6-2, 6-3 Alexander Shevchenko bt Sebastian Baez (ARG) 6-3, 6-4 Jannik Sinner (ITA x8) bt Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-1, 6-4 Women 2nd rd Iga Swiatek (POL x1) bt Anastasia Pavlyuchenkova 6-0, 6-0 Lesia Tsurenko (UKR) bt Bernarda Pera (USA x28) 6-4, 6-4 Donna Vekic (CRO x21) bt Aliaksandra Sasnovich 3-6, 6-3, 6-3 Liudmila Samsonova (x16) bt Anett Kontaveit (EST) 6-3, 6-3 Maria Sakkari (GRE x9) bt Barbora Strycova (CZE) 6-1, 6-3 Marketa Vondrousova (CZE) bt Bianca Andreescu (CAN x24) 6-0, 6-1 Anna Kalinskaya bt Elise Mertens (BEL x25) 6-4, 4-6, 6-3 Elena Rybakina (KAZ x7) bt Jasmine Paolini (ITA) 7-6 (7/4), 6-1 Paula Badosa (ESP) bt Ons Jabeur (TUN x4) 6-1, 6-4 Marta Kostyuk (UKR x32) bt Claire Liu (USA) 6-0, 6-4 Karolina Muchova (CZE) bt Martina Trevisan (ITA x18) 3-6, 6-3, 7-5 Camila Giorgi (ITA) bt Ekaterina Alexandrova (x15) 6-4, 6-2 Barbora Krejcikova (CZE x10) bt Danka Kovinic (MNE) 6-2, 4-1 - retired Jelena Ostapenko (LAT x20) bt Sorana Cirstea (ROM) 6-3, 3-6, 6-2Julia Grabher (AUT) bt Jil Teichmann (SUI x26) 7-6 (7/4), 5-7, 6-3Daria Kasatkina (x8) bt Lisa Pigato (ITA) 6-1, 6-2