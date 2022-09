(@FahadShabbir)

Seoul, Sept 23 (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Sep, 2022 ) :results from the WTA Korea Open on Friday in Seoul (x denotes seed): Quarter-finals Jelena Ostapenko (LAT x1) bt Victoria Jimenez (AND) 6-2, 6-1 Emma Raducanu (GBR x6) bt Magda Linette (POL x3) 6-2, 6-2Tatjana Maria (GER x7) bt Zhu Lin (CHN x4) 6-1, 6-1Ekaterina Alexandrova (x2) bt Lulu Sun (SUI) 7-5, 7-6 (8/6)