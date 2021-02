Melbourne, Feb 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Feb, 2021 ) :Leading men's Grand Slam title winners ahead of the Australian Open, which begins on Monday: 20 - Roger Federer (SUI), Rafael Nadal (ESP) 17 - Novak Djokovic (SRB) 14 - Pete Sampras (USA) 12 - Roy Emerson (AUS) 11 - Rod Laver (AUS), Bjorn Borg (SWE)10 - Bill Tilden (USA)9 - Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS), Ivan Lendl, Andre Agassi, Jimmy Connors (all USA)