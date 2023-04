Tennis: Madrid ATP/WTA results

(@FahadShabbir)

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Apr, 2023 ) :results in the Madrid ATP/WTA 1000 tournament on Friday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Grigor Dimitrov (BUL x26) bt Gregoire Barrere (FRA) 7-6 (8/6), 7-6 (7/2) Yoshihito Nishioka (JPN x28) bt Alex Molcan (SVK) 5-7, 6-4, 6-4 Andrey Rublev (x5) bt Stan Wawrinka (SUI) 7-5, 6-4 Matteo Arnaldi (ITA) bt Casper Ruud (NOR x3) 6-3, 6-4 Jaume Munar (ESP) bt Tallon Griekspoor (NED x30) 7-6 (7/3) - retired Daniel Altmaier (GER) bt Oscar Otte (GER) 6-4, 7-5 Yannick Hanfmann (GER) bt Lorenzo Musetti (ITA x15) 6-4, 7-6 (7/3) Women 2nd rd Bernarda Pera (USA x28) bt Tatjana Maria (GER) 6-1, 6-3 Zheng Qinwen (CHN x22) bt Caty McNally (USA) 6-4, 7-6 (7/3) Ekaterina Alexandrova (x16) bt Alize Cornet (FRA) 7-6 (7/2), 6-3 Barbora Krejcikova (CZE x11) bt Danka Kovinic (MNE) 6-3, 4-6, 6-0 Petra Martic (CRO x27) bt Laura Siegemund (GER) 7-6 (8/6), 6-3 Anna Kalinskaya bt Elena Rybakina (KAZ x7) 7-5, 4-6, 6-2 Martina Trevisan (ITA x18) bt Eugenie Bouchard (CAN) 6-2, 7-5 Alycia Parks (USA) bt Victoria Azarenka (x15) 6-2, 7-6 (7/5)Veronika Kudermetova (x12) bt Nuria Parrizas Diaz (ESP) 6-3, 4-6, 6-2Daria Kasatkina (x8) bt Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 6-3