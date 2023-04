Tennis: Madrid ATP/WTA results

(@ChaudhryMAli88)

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Apr, 2023 ) :results in the Madrid ATP/WTA 1000 tournament on Sunday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 3rd rd Alexander Zverev (GER x13) bt Hugo Grenier (FRA) 6-1, 6-0 Karen Khachanov (x10) bt Roberto Bautista Agut (ESP x20) 7-5, 4-6, 6-3 Andrey Rublev (x5) bt Yoshihito Nishioka (JPN x28) 6-2, 7-5 Jaume Munar (ESP) bt Matteo Arnaldi (ITA) 3-6, 6-3, 6-1 Women 3rd rd Jessica Pegula (USA x3) bt Marie Bouzkova (CZE x29) 6-4, 7-6 (7/2) Martina Trevisan (ITA x18) bt Alycia Parks (USA) 7-6 (7/3), 6-1Veronika Kudermetova (x12) bt Anastasia Potapova (x21) 7-6 (7/3), 5-7, 6-3Daria Kasatkina (x8) bt Lesya Tsurenko (UKR) 6-4, 6-2