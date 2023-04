Tennis: Madrid ATP/WTA results - 2nd update

(@FahadShabbir)

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Apr, 2023 ) :results in the Madrid ATP/WTA 1000 tournament on Saturday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Dusan Lajovic (SRB) bt Felix Auger-Aliassime (CAN x7) 6-2, 3-6, 7-6 (7/5) Jan-Lennard Struff (GER) bt Ben Shelton (USA x32) 4-6, 7-6 (7/4), 7-5 Pedro Cachin (ARG) bt Francisco Cerundolo (ARG x24) 6-1, 7-6 (8/6) Frances Tiafoe (USA x9) bt Tomas Etcheverry (ARG) 6-3, 7-6 (7/5) Roman Safiullin bt Tommy Paul (USA x14) 6-3, 7-6 (7/3) Bernabe Zapata Miralles (ESP) bt Dan Evans (GBR x19) 6-3, 6-2 Sebastian Baez (ARG x25) bt Marcos Giron (USA) 3-6, 6-3, 6-4 Stefanos Tsitsipas (GRE x4) bt Dominic Thiem (AUT) 3-6, 6-1, 7-6 (7/5) Taylor Fritz (USA x8) bt Christopher O'Connell (AUS) 7-6 (13/11), 6-4 Christian Garin (CHI) bt Miomir Kecmanovic (SRB x27) 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 6-4 Zhang Zhizhen (CHN) bt Denis Shapovalov (CAN x21) 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/1) Cameron Norrie (GBR x11) bt Yosuke Watanuki (JPN) 6-4, 7-6 (7/5) Alex De Minaur (AUS x16) bt Marco Cecchinato (ITA) 6-4, 7-6 (7/5) Aslan Karatsev bt Botic van de Zandschulp (NED x23) 6-2, 7-5 Alexander Shevchenko bt Jiri Lehecka (CZE x31) 6-1, 6-1 Daniil Medvedev (x2) bt Andrea Vavassori (ITA) 6-4, 6-3 Women 3rd rd Paula Badosa (ESP x26) bt Coco Gauff (USA x6) 6-3, 6-0 Liudmila Samsonova (x14) bt Jelena Ostapenko (LAT x19) 6-2, 6-0 Irina-Camelia Begu (ROM x31) bt Shelby Rogers (USA x33) 7-5, 6-2 Elise Mertens (BEL x24) bt Jule Niemeier (GER) 6-3, 6-4Mirra Andreeva bt Magda Linette (POL x17) 6-3, 6-3Aryna Sabalenka (x2) bt Camila Osorio (COL) 6-4, 7-5