Tennis: Madrid ATP/WTA results - collated

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Apr, 2023 ) :results in the Madrid ATP/WTA 1000 tournament on Friday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Carlos Alcaraz (ESP x1) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 2-6, 6-4, 6-2 Grigor Dimitrov (BUL x26) bt Gregoire Barrere (FRA) 7-6 (8/6), 7-6 (7/2) Hugo Grenier (FRA) bt Sebastian Korda (USA x22) 7-6 (7/5), 7-6 (9/7) Alexander Zverev (GER x13) bt Roberto Carballes Baena (ESP) 6-7 (6/8), 7-5, 6-0 Karen Khachanov (x10) bt Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 3-6, 6-3 Roberto Bautista Agut (ESP x20) bt Quentin Halys (FRA) 4-6, 7-6 (7/5), 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN x28) bt Alex Molcan (SVK) 5-7, 6-4, 6-4 Andrey Rublev (x5) bt Stan Wawrinka (SUI) 7-5, 6-4 Matteo Arnaldi (ITA) bt Casper Ruud (NOR x3) 6-3, 6-4 Jaume Munar (ESP) bt Tallon Griekspoor (NED x30) 7-6 (7/3) - retired Daniel Altmaier (GER) bt Oscar Otte (GER) 6-4, 7-5 Yannick Hanfmann (GER) bt Lorenzo Musetti (ITA x15) 6-4, 7-6 (7/3) Hubert Hurkacz (POL x12) bt Richard Gasquet (FRA) 6-7 (9/11), 6-4, 7-5 Borna Coric (CRO x17) bt Hugo Gaston (FRA) 6-3, 6-3 Alejandro Davidovich Fokina (ESP x29) bt Albert Ramos-Vinolas (ESP) 6-3, 6-4 Holger Rune (DEN x6) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-1, 4-6, 7-6 (11/9) Women 2nd rd Iga Swiatek (POL x1) bt Julia Grabher (AUT) 6-3, 6-2 Bernarda Pera (USA x28) bt Tatjana Maria (GER) 6-1, 6-3 Zheng Qinwen (CHN x22) bt Caty McNally (USA) 6-4, 7-6 (7/3) Ekaterina Alexandrova (x16) bt Alize Cornet (FRA) 7-6 (7/2), 6-3 Barbora Krejcikova (CZE x11) bt Danka Kovinic (MNE) 6-3, 4-6, 6-0 Wang Xiyu (CHN) bt Bianca Andreescu (CAN x23) 3-6, 7-6 (7/5), 6-2 Petra Martic (CRO x27) bt Laura Siegemund (GER) 7-6 (8/6), 6-3 Anna Kalinskaya bt Elena Rybakina (KAZ x7) 7-5, 4-6, 6-2 Jessica Pegula (USA x3) bt Magdalena Frech (POL) 7-6 (7/5), 6-3 Marie Bouzkova (CZE x29) bt Aliaksandra Sasnovich 6-4, 6-7 (4/7), 6-3 Martina Trevisan (ITA x18) bt Eugenie Bouchard (CAN) 6-2, 7-5 Alycia Parks (USA) bt Victoria Azarenka (x15) 6-2, 7-6 (7/5) Veronika Kudermetova (x12) bt Nuria Parrizas Diaz (ESP) 6-3, 4-6, 6-2 Anastasia Potapova (x21) bt Jaqueline Cristian (ROM) 7-5, 3-6, 6-2Lesya Tsurenko (UKR) bt Jil Teichmann (SUI x25) 3-6, 6-2, 6-4Daria Kasatkina (x8) bt Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 6-3