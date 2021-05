Tennis: Madrid Open results

(@ChaudhryMAli88)

Madrid, May 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th May, 2021 ) :Madrid Open results on Tuesday (x denotes seeding): Men 1st round Jannik Sinner (ITA x14) bt Guido Pella (ARG) 6-2, 4-4 abandon John Millman (AUS) bt Hubert Hurkacz (POL x12) 5-7, 7-6 (9/7), 6-3 Kei Nishikori (JPN) bt Karen Khachanov (RUS) 6-7 (6/8), 6-2, 6-2 Casper Ruud (NOR) bt Felix Auger-Aliassime (CAN x15) 6-1, 6-4Yoshihito Nishioka (JPN) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-2, 6-4Alejandro Davidovich (ESP) bt Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 7-6 (7/4)