Tennis: Madrid Open results

Madrid, May 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th May, 2021 ) :results from the ATP/WTA Madrid Open on Wednesday (x denotes seeding): Men 2nd round Aslan Karatsev (RUS) bt Diego Schwartzman (ARG x7) 2-6, 6-4, 6-1 Christian Garin (CHI x16) bt Dominik Koepfer (GER) 6-3, 6-4 Daniil Medvedev (RUS x2) bt Alejandro Davidovich (ESP) 4-6, 6-4, 6-2 WomenQuarter-finalsPaula Badosa (ESP) bt Belinda Bencic (SUI x8) 6-4, 7-5