Tennis: Madrid Open results

Madrid, May 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th May, 2021 ) :results from the ATP/WTA Madrid Open on Wednesday (x denotes seeding): Men 2nd rd Rafael Nadal (ESP x1) bt Carlos Alcaraz (ESP) 6-1, 6-2 Alexei Popyrin (AUS) bt Jannik Sinner (ITA x14) 7-6 (7/5), 6-2 Dan Evans (GBR) bt John Millman (AUS) 6-7 (5/7), 6-2, 6-3 Alexander Zverev (GER x5) bt Kei Nishikori (JPN) 6-3, 6-2 John Isner (USA) bt Roberto Bautista Agut (ESP x9) 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6) Aslan Karatsev (RUS) bt Diego Schwartzman (ARG x7) 2-6, 6-4, 6-1 Federico Delbonis (ARG) bt Albert Ramos-Vinolas (ESP) 7-6 (7/5), 6-3 Cristian Garin (CHI x16) bt Dominik Koepfer (GER) 6-3, 6-4 Daniil Medvedev (RUS x2) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 4-6, 6-4, 6-2 Women Quarter-finals Ashleigh Barty (AUS x1) bt Petra Kvitova (CZE x9) 6-1, 3-6, 6-3 Paula Badosa (ESP) bt Belinda Bencic (SUI x8) 6-4, 7-5Aryna Sabalenka (BLR x5) bt Elise Mertens (BEL x13) 6-1, 4-0 - retiredAnastasia Pavlyuchenkova (RUS) bt Karolina Muchova (CZE) 7-6 (7/4), 7-6 (7/2)