Tennis: Madrid Open results - 3rd update

Madrid, May 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th May, 2021 ) :results from the ATP/WTA Madrid Open on Tuesday (x denotes seeding): Women 3rd rd Aryna Sabalenka (BLR x5) bt Jessica Pegula (USA) 6-1, 6-2 Elise Mertens (BEL x13) bt Simona Halep (ROM x3) 4-6, 7-5, 7-5 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bt Jennifer Brady (USA x11) 7-5, 6-7 (8/10), 6-3 Men 2nd rd Dominic Thiem (AUT x3) bt Marcos Giron (USA) 6-1, 6-3 Alex de Minaur (AUS) bt Lloyd Harris (RSA) 6-2, 3-0 -- retired Andrey Rublev (RUS x6) bt Tommy Paul (USA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 Alexander Bublik (KAZ) bt Denis Shapovalov (CAN x11) 6-4, 5-7, 6-4 Matteo Berrettini (ITA x8) bt Fabio Fognini (ITA) 6-3, 6-4 1st rd Alexei Popyrin (AUS) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 7-6 (7/4) Jannik Sinner (ITA x14) bt Guido Pella (ARG) 6-2, 4-4 -- retired John Millman (AUS) bt Hubert Hurkacz (POL x12) 5-7, 7-6 (9/7), 6-3 Kei Nishikori (JPN) bt Karen Khachanov (RUS) 6-7 (6/8), 6-2, 6-2 Roberto Bautista Agut (ESP x9) bt Marco Cecchinato (ITA) 6-2, 6-7 (3/7), 7-5 Casper Ruud (NOR) bt Felix Auger-Aliassime (CAN x15) 6-1, 6-4 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-2, 6-4 Benoit Paire (FRA) bt Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4, 7-5Albert Ramos-Vinolas (ESP) bt Taylor Fritz (USA) 7-5, 5-7, 6-4Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 7-6 (7/4)