New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Feb, 2020 ) :results from ATP Tour New York Open on Thursday (x denotes seed): Men's singles 2nd rd Jason Jung (TPE) bt Cameron Norrie (GBR x7) 6-4, 6-4Kyle Edmund (GBR x8) bt Dominik Koepfer (GER) 6-2, 6-4Reilly Opelka (USA x3) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 6-4, 6-4