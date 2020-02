Tennis: New York ATP results - 3rd update

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Feb, 2020 ) :results from ATP Tour New York Open on Tuesday (x denotes seed): Men's singles 1st rd Jordan Thompson (AUS) bt Ivo Karlovic (CRO) 6-3, 7-6 (7/2) Kwon Soon-woo (KOR) bt Go Soeda (JPN) 6-2, 6-7 (2/7), 6-3 Kyle Edmund (GBR x8) bt Yasutaka Uchiyama (JPN) 7-5, 6-4 Paolo Lorenzi (ITA) bt Danilo Petrovic (SRB) 4-6, 6-4, 6-0 Dominik Koepfer (GER) bt Brayden Schnur (CAN) 6-4, 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Henri Laaksonen (SUI) 6-3, 0-6, 6-2Cameron Norrie (GBR x7) bt Brian Shi (USA) 7-5, 6-3Jason Jung (TPE) bt Kevin Anderson (RSA) 7-6 (8/6), 6-4